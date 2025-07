Vigili nessuna condanna I 7 agenti della municipale accusati da un’automobilista

Dopo quasi cinque anni di battaglie legali, i sette agenti della Municipale dell’Unione Valdera sono stati finalmente prosciolti da ogni accusa. La vicenda, iniziata nel 2017 con una denuncia per presunti maltrattamenti durante un controllo stradale, si è conclusa con un’importante vittoria per le forze dell’ordine. La giustizia ha fatto luce sulla verità, dimostrando come spesso la verità emerga solo con il tempo e la pazienza.

Il rinvio a giudizio fu nel 2020. Dopo quasi cinque anni di processo sono stati tutti prosciolti gli agenti della Municipale dell'Unione Valdera denunciati da un automobilista dopo un episodio avvenuto nel 2017. L'automobilista aveva denunciato di essere stato raggiunto da uno schiaffo perché avrebbe "soffiato piano" nell'etilometro a cui venne sottoposto dopo non essersi fermato ad un controllo. Quella sera, a Pontedera, c'era un controllo su strada, l'auto alla vista degli agenti avrebbe evitato l'incontro: la pattuglia le va dietro: il conducente ad un certo punto si sarebbe allontanato dal mezzo (sul quale viaggiavano altre tre persone) e, una volta tornato, gli agenti lo sottoposero all'etilometro.

