Nordio attacca pm e opposizioni, in Parlamento muro contro muro su Almasri

Tensione altissima insul caso. La tanto agognata informativa del governo sul casosi è svolta in un clima infuocato prima alla Camera, poi al Senato. Con il ministro della Giustizia, Carlo, durissimolee la magistratura, e leall’attacco della premier Giorgia Meloni “patriota in fuga”.Con i banchi del governo quasi al completo (assente il vicepremier Tajani, Salvini comparirà al Senato), accanto alla sedia vuota della premier Meloni, il Guardasigilli ha parlato di un atto, quello della Corte penale internazionale, “radicalmente nullo”, di un “pasticcio frettoloso”. Interrotto da Angelo Bonelli dei Verdi che lo ha corretto sulle date,ha alzato gli occhi dai fogli col discorso scritto e concordato con l`avvocato Giulia Bongiorno per accusare i gruppi di minoranza: “Non avete letto le carte, avete discusso sul nulla, non sapevate neanche di cosa steste parlando”.