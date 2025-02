Ilfattoquotidiano.it - “Non sono io a essere andato a Sanremo”: la stoccata di Ghigo Renzulli a Piero Pelù

“Avoglio tanto bene, ma a volte non capisco le sue mosse”. Così parla, l'”altra metà” dei Litfiba. Il musicista sta presentando nei club italiani il suo album solista Dizzy, e intervistato da Il Messaggero risponde anche ad alcune domande che riguardano proprio la band in cui per anni ha militato pure. Il gruppo, lo scorso 22 dicembre 2022, ha tenuto un ultimo concerto ufficiale a Milano, ma quando aviene chiesto se i Litfiba si siano sciolti davvero per sempre replica: “Per quanto mi riguarda no. Ioaperto a tutto. Ci tengo a precisare, comunque, che i Litfibauna mia creatura. Li fondai io, insieme a Maroccolo. E iol’unico membro rimasto sempre nella formazione, nel corso degli anni. Ma la proprietà del marchio la condivido con: così nessuno dei due può inventarsi di rimettere in piedi il gruppo con altri musicisti, senza coinvolgere l’altro (ride)”.