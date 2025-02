Tvplay.it - Esonero in Serie A, panchina a un ex Juve: colpo di scena

Il tecnico rischia davvero grosso e lapuò saltare nei prossimi giorni. La società pensa davvero all’.Il campionato e le coppe non si fermano mai e si prosegue senza sosta con le squadre costantemente al lavoro. Le big – nelle parti alte della classifica – hanno numerosi impegni e le prossime settimane saranno roventi. A livello mentale non è diverso per le cosiddette piccole, alle prese con problemi di natura diversa. Occhio intanto al possibileinA.inA,a un exdi(Lapresse) TvPlayNelle parti alte della classifica Milan e Roma hanno cambiato allenatore sebbene con risultati diversi. I rossoneri con l’arrivo di Conceicao hanno vinto la supercoppa italiana e si sono tolte diverse soddisfazioni, la società ha deciso di puntare sul tecnico portoghese e o ha accontentato con un calciomercato invernale da assoluta protagonista.