Dayitalianews.com - Tragedia nella notte: nello scontro tra tre auto perde la vita un 19enne. Altre tre persone ferite in modo grave e ricoverate in codice rosso. L’incidente lungo la strada provinciale Maremmana Inferiore, a Tivoli

Leggi su Dayitalianews.com

tra tre: un giovanelatra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, un tragico incidentele ha sconvolto la tranquillità dila. Tre vetture sono rimaste coinvolte in un violento impatto, costato laa un ragazzo di 19 anni.Feriti tre passeggeri, trasportati in ospedaleOltre alla vittima,tresono rimasteine sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118, che hanno disposto il loro trasferimento in ospedale inchiusa per ore per i rilieviPer consentire i soccorsi e i rilievi da parte dei Carabinieri, laè stata chiusa al traffico fino alle 3 del mattino. Ora gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dele individuare eventuali responsabilità.