Calcionews24.com - Totò Di Natale: «Vi racconto la prima volta che sono andato in Nazionale. Il più grande è stato Baggio, l’allenatore più importante a Empoli. Oggi faccio il presidente…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole diDi, ex attaccante e capitano dell’Udinese, sui suoi ricordi più importanti legati alla carriera in Serie A eAntonio Di, detto, èuno dei bomber più brillanti e originali del calcio italiano del nuovo millennio. A La Gazzetta dello Sport si è raccontato in un’intervista a .