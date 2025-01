Ospedale Monaldi cuore artificiale totale per un paziente Intervento senza precedenti nel Sud Italia

Leggi su Ildenaro.it

Sta per essere dimesso e tornare a casa Dario, giovane, soli 46 anni, che è stato salvato da uno scompenso cardiaco acuto grazie all’impianto di unCarmat, unico autorizzato e commercializzato in Unione Europea. L’– il primo del genere nel Sud– è stato effettuato a Napoli al Centro TrapiantidelI (Azienda Ospedaliera dei Colli), presso la UOSD di Cardiochirurgia generale e dei trapianti guidata dal dottor Claudio Marra. La scelta di procedere con l’impianto delCarmat è arrivata quando le condizioni si sono aggravate; non essendoci disponibilità di organi, si è deciso di procedere con il. Dal canto suo, sottolinea una nota stampa dell’, “Dario non ha mai mollato e ha sempre avuto un solo obiettivo: fare ritorno a casa, dalla sua famiglia e dall’intero quartiere.