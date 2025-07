Spezia Elia destinazione Palermo Accordo con i rosanero a un passo Nelle casse aquilotte 800mila euro

Il calciomercato estivo è in fermento e Salvatore Elia si prepara a lasciare lo Spezia per approdare al Palermo, accordo già raggiunto con i rosanero e una proposta di 800mila euro nelle casse aquilotte. Dopo le amare delusioni dei play-off, l’ala siciliana guarda avanti con determinazione, pronto a rilanciarsi in una nuova sfida. La prossima stagione promette emozioni e riscatto: un capitolo ancora da scrivere, e il suo ritorno in campo potrebbe fare la differenza.

Il 4 giugno scorso, Salvatore Elia affidava a Instagram le sue amare considerazioni sull’esito nefasto dei play-off. Dopo aver parlato di "delusione e sconfitta difficile da metabolizzare" e "di un sogno che era di tutti nella testa e nel cuore", la chiosa rimandava alla sete di rivalsa: "Sarà un’estate lunga, ma bisogna recuperare le energie per ripartire ancora più forte. Ci vediamo presto". Righe, queste ultime, che non facevano presagire al suo addio, bensì alla voglia di riprovare l’impresa. A poco meno di un mese di distanza, il cambio di rotta con il giocatore pratese che, a breve, dovrebbe essere ufficializzato dal Palermo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia, Elia destinazione Palermo. Accordo con i rosanero a un passo. Nelle casse aquilotte 800mila euro

In questa notizia si parla di: elia - spezia - destinazione - palermo

Spezia-Cremonese LIVE 0-0: occasione per Azzi, poi Fulignati salva su Elia - In un finale di playoff che promette emozioni forti, Spezia e Cremonese si affrontano in una sfida ricca di occasioni.

La prossima settimana #Elia incontrerà lo #Spezia Potrebbe chiedere di partire con destinazione #Palermo Ma il club vuole valutare ogni offerta, anche quella del #Venezia Vai su X

Un ex aquilotto per rinforzare la corsia di mister Luca D’Angelo Con gli occhi del Venezia su Salvatore Elia… Vai su Facebook

Elia, un incontro in programma. Può partire, ma a una condizione; Spezia, Elia destinazione Palermo. Accordo con i rosanero a un passo. Nelle casse aquilotte 800mila euro; Leandro Chichizola tra il rinnovo scattato e la possibile partenza.

Spezia, Elia destinazione Palermo. Accordo con i rosanero a un passo. Nelle casse aquilotte 800mila euro - Il 4 giugno scorso, Salvatore Elia affidava a Instagram le sue amare considerazioni sull’esito nefasto dei play- Secondo sport.quotidiano.net

Il Secolo: “Elia tra Palermo e Venezia: sprint rosanero, lo Spezia valuta l’incasso” - Il diesse Melissano è al lavoro su più fronti, valutando i profili di Gabriele Artistico (di proprietà Lazio), Tommaso Liberali (Milan), Giorgio ... Segnala ilovepalermocalcio.com