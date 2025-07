Il nasone davanti al Pantheon | un piccolo gioiello che in pochi hanno notato

Nascosto tra le meraviglie di Roma, il piccolo gioiello chiamato "Fontanella delle tre cannelle" si trova proprio davanti al maestoso Pantheon, un simbolo della città eterna. Questa antica fontanella rappresenta uno dei tanti tesori di Roma, spesso ignorati dai passanti, ma ricchi di storia e fascino. Scopriamo insieme cosa rende unico questo piccolo capolavoro e il suo ruolo nel cuore della città.

Roma è ricca di fontanelle in giro per la città in quanto sono uno dei monumenti tipici della Capitale. In particolare c'è un nasone davanti al Pantheon la cui storia è molto interessante. Esso prende il nome di Fontanella delle tre cannelle ed è sito in piazza della Rotonda. Nasone davanti al Pantheon: cosa bisogna sapere. Il suo vero nome è Fontanella delle tre cannelle e si trova nei pressi del Pantheon, uno dei luoghi di maggiore interesse di Roma. Si chiama nasone proprio per il fatto che l'uscita dell'acqua avviene solo da un'unica cannella ricurva che somiglia ad un naso umano. Inoltre, verso gli anni Ottanta del Novecento, fu sempre più evidente la necessità di diminuire il consumo idrico della Capitale e tale esigenza convinse il Comune di Roma ad bloccare il flusso continuo dell'acqua.