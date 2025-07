La Ristopro non si ferma Ecco Mahamadou Diarra

la Ristopro Janus Basket Fabriano continuare a crescere e raggiungere traguardi importanti. La passione e l’ambizione sono i motori di questa squadra, e con il talento di Mahamadou Diarra siamo pronti a scrivere nuovi capitoli di successo nel campionato 2025/26.

Prosegue con decisione la costruzione della nuova Ristopro Janus Basket Fabriano in vista della stagione 202526. Dopo le conferme dei veterani Simone Centanni (guardia) e Filiberto Dri (guardiaala), e l'arrivo del giovane play Santiago Beyrne, la società annuncia l'ingaggio di Mahamadou Diarra, alacentro classe 2005. "Sono entusiasta - afferma Diarra - di unirmi al Fabriano. E' un club ricco di storia e con titosi appassionati, e non vedo l'ora di iniziare. Sono grato per questa opportunità e pronto a dare il massimo". Con i suoi 206 cm per 86 kg, Diarra è un profilo fisicamente imponente, dotato di atletismo e prospettiva.

