mondiale per club 2025 clamoroso al hilal fa fuori il manchester city

Il Mondiale per Club 2025 si infiamma con un risultato clamoroso: l’Al Hilal, guidata dall’allenatore Simone Inzaghi, elimina il Manchester City con un emozionante 4-3 al termine di una partita ricca di colpi di scena. Tra sorpassi, pareggi e momenti di pura adrenalina, il club saudita scrive una delle pagine più sorprendenti di questa edizione. La sfida al Camping World Stadium resterà nella storia come una delle più imprevedibili...

Lunedì sera l’Al Hilal, allenata da Simone Inzaghi, ha travolto il Manchester City per 4-3, eliminando il team dagli ottavi di finale del Mondiale per Club. In una partita equilibrata al Camping World Stadium, i l club saudita è passato in vantaggio tre volte, di cui due ai supplementari. Kalidou Koulibaly ha portato l’Al Hilal in vantaggio per 3-2 al 94° minuto, ma Phil Foden, entrato dalla panchina quattro minuti prima, ha pareggiato al 104°. Il Manchester City ha quasi vinto i tempi regolamentari negli ultimi secondi di recupero con un contropiede sventato da un duro intervento. Gli arbitri non hanno fischiato un rigore e l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola è sceso in campo per contestare la decisione dopo il fischio. 🔗 Leggi su Lapresse.it