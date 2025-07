Mondiale per club 2025 Inzaghi versione ‘demone’ | l’Al-Hilal elimina il City di Guardiola

Il Mondiale per Club 2025 si infiamma con sorprese imprevedibili: l’Al-Hilal, guidato dall’ex Inzaghi versione 8216demone8217, elimina il Manchester City di Guardiola in una sfida mozzafiato 4-3. Una giornata storica di eliminazioni sorprendenti che scuote il panorama calcistico internazionale. Segui tutte le emozioni e aggiornamenti esclusivi su Sportface Tv, perché questa competizione sta scrivendo pagine incredibili di calcio mondiale. Per non perdere nulla, resta con noi!

La squadra allenata da Pep Guardiola dice addio al Mondiale per Club, dopo un pirotecnico 4-3 contro l’Al-Hilal dell’ex tecnico interista. E’ stata una giornata di eliminazioni a sorpresa quella di ieri al Mondiale per Club. Dopo l’uscita di scena dell’Inter di Christian Chivu contro il Fluminense per 2-0, è stata la volta di quella ancora più clamorosa del Manchester City. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

