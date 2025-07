Nicolas Andrade, il portiere brasiliano che ha lasciato il segno nella storia nerazzurra del Pisa, si appresta a salutare con onore il club dopo aver conquistato il record di presenze. Arrivato nel 2021 per sostituire Stefano Gori, Andrade ha dimostrato dedizione e immensa professionalità , diventando un pilastro tra i pali. La sua avventura toscana si conclude, ma il suo ricordo rimarrà indelebile nel cuore dei tifosi.

Il Pisa saluta ufficialmente il recordman brasiliano di presenze: nella storia nerazzurra il portiere (nella foto) ha scalato la vetta del drappello carioca grazie ai quattro campionati vissuti all'ombra della Torre. Approdato allo Sporting Club nell'estate del 2021 per rimpiazzare un estremo difensore molto amato dalla tifoseria come Stefano Gori, Nicolas ha saputo guadagnarsi il sostegno della piazza a suon di prestazioni di sostanza e di grande spessore carismatico. Nel primo campionato in nerazzurro è stato tra i protagonisti della cavalcata che si è conclusa nell'atto finale dei playoff contro il Monza.