L'Ucraina abbandona la Convenzione di Ottawa, riaprendo la porta all'uso delle mine antiuomo. Una decisione che solleva molte domande e suscitano forti polemiche, riflettendo i valori e le scelte dell'Occidente in questa crisi. Comprendere le motivazioni dietro questa scelta è fondamentale per analizzare le implicazioni geopolitiche di un gesto così controverso e le sue conseguenze sul panorama internazionale.

Una scelta deprecabile, che merita di essere commentata Leggiamo in questi giorni che l'Ucraina si è ritirata dalla convenzione di Ottawa che prevede il divieto di impiego di mine antiuomo. Dunque il guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it