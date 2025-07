Carabiniere fuori servizio si getta tra le onde e salva una bimba i 4 anni che rischiava di annegare L’eroico gesto nelle acque davanti a Nettuno

Un atto di coraggio e altruismo che emoziona: un carabiniere fuori servizio si è gettato tra le onde per salvare una bambina di 4 anni in pericolo di annegamento davanti a Nettuno. La sua prontezza ha evitato una tragedia, dimostrando come il valore e l’umanità possano fare la differenza. Questi eroi silenziosi ci ricordano quanto il coraggio possa emergere anche nelle situazioni più imprevedibili.

Un drammatico incidente è stato evitato grazie alla prontezza di un carabiniere fuori servizio che ha salvato una bambina di 4 anni, travolta da un'onda sulla spiaggia libera del lungomare Liberati a Nettuno, nel primo pomeriggio di ieri. La scena del salvataggio. La piccola, mentre si trovava sulla battigia, è stata improvvisamente sommersa da un'onda, che le ha provocato difficoltà respiratorie a causa dell'acqua ingerita. Immediatamente, un carabiniere effettivo al secondo reggimento della Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri, che si trovava casualmente sulla spiaggia, ha notato la scena e si è precipitato in acqua senza esitazione.

