la promozione in serie b1 ceriano scatta la festa

sogno di promozione, regalando al Club Tennis Ceriano un traguardo storico e un motivo di grande orgoglio. La vittoria in Serie B1 segna una nuova entusiasmante pagina nel prestigioso percorso della squadra, pronta a scrivere ancora più grandi successi nel prossimo capitolo.

Doveva essere una formalità e così è stato. La squadra maschile di serie B2 del Club Tennis Ceriano ha conquistato l'agognato passaggio di categoria, mancato per pochi dettagli nelle passate stagioni e per una vittoria nella stagione regolare dopo il primo posto ex aequo. Nella sfida di ritorno contro il Ct Manfredonia è maturato un altro successo che, dopo il rassicurante 6-0 conquistato in Puglia sette giorni prima, ha completato il capolavoro. Per la matematica promozione in B1 sarebbe bastata una sola vittoria, invece ne sono arrivate tre, firmate da Tobia Baragiola, Mattia Rossi e Lorenzo Furia.