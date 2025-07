Gaza quasi 230 giornalisti uccisi Vittime internet cafè salgono a 39

Nel cuore di un conflitto che scuote Gaza, quasi 230 giornalisti hanno perso la vita, portando il tragico bilancio a 228 vittime. L’ultimo triste aggiornamento riguarda il fotoreporter Ismail Abu Hatab, simbolo di una professione che rischia tutto per raccontare la verità. La loro perdita sottolinea l’importanza di preservare la libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti in aree di crisi. È giunto il momento di riflettere sulla loro lotta e sui diritti fondamentali alla informazione.

IN AGGIORNAMENTO – L’Ufficio stampa del governo di Gaza ha comunicato la morte del fotoreporter Ismail Abu Hatab. La sua scomparsa – riporta Al Jazeera – porta a 228 il numero di giornalisti morti nella Striscia dopo l’inizio dei raid israeliani. Hatab – viene spiegato – lavorava come fotoreporter a Gaza per diverse testate giornalistiche e aveva anche organizzato diverse mostre fotografiche fuori dalla Palestina per denunciare la realtà di Gaza. Situazione critica anche per i negoziati con l’Iran. Attesa per l’incontro Netanyahu-Trump. Sale a 39 il numero di morti per attacco a internet cafè. Sale intanto a 39 vittime il bilancio dell’attacco israeliano contro un internet cafè sul mare, l’Al-Baqa, nella parte settentrionale di Gaza City. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, quasi 230 giornalisti uccisi. Vittime internet cafè salgono a 39

