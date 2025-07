Dove vedere in tv Sinner-Nardi oggi Wimbledon 2025 | orario canale preciso streaming

Se non vuoi perderti il grande debutto di Jannik Sinner a Wimbledon 2025 contro Luca Nardi, scopri subito dove vederlo in TV e streaming. Domani, martedì 1° luglio, il match si gioca sul campo principale alle ore 14.00: un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis. Restate con noi per tutte le indicazioni su canale, orario e streaming, e vivi l’emozione di questa sfida decisiva tra i talenti emergenti del circuito.

Domani, martedì 1° luglio, Jannik Sinner farĂ il proprio esordio a Wimbledon. L’altoatesino giocherĂ contro Luca Nardi il primo turno dei Championships a Londra, sul campo-1. Una bella vetrina per il pesarese e anche l’occasione per comprendere lo stato di forma del n.1 del mondo, presentatosi a questo evento con qualche punto di domanda. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NARDI DALLE 14.00 Sinner, infatti, viene dalla cocente sconfitta nella finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz oltre che essere stato eliminato negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle dal kazako Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Nardi oggi, Wimbledon 2025: orario, canale preciso, streaming

