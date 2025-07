Morto per infarto polemica sui soccorsi | La risposta dell’Ausl non chiarisce

Una tragedia che scuote la comunità di Gatteo, e la risposta dell’Ausl ha acceso un acceso dibattito. La replica dell’avvocato Stefano Spinelli, rappresentante della moglie del defunto, evidenzia come le parole ufficiali aggiungano dolore a un dolore già insopportabile. In un contesto così delicato, è fondamentale fare chiarezza e garantire trasparenza. La vicenda merita attenzione, riflessione e, soprattutto, azioni concrete per evitare che simili tragedie si ripetano.

"Si resta veramente sconcertati a leggere la risposta dell’Ausl. Aggiunge dolore a dolore." – Inizia così la replica dell’avvocato Stefano Spinelli, che rappresenta la moglie dell’uomo morto a Gatteo il 14 aprile scorso per infarto cardiaco mentre l’ambulanza del ‘118’ non riuscita a trovare l’abitazione in cui si trovava. Infatti il dottor Maurizio Menarini, direttore Uoc Centtrale Operativa 118 ed Emergenza territoriale Romagna, nella lettera che abbiamo pubblicato domenica scorsa 29 giugno, ha sostenuto che la moglie aveva fornito alla centrale operativa un indirizzo sbagliato. La moglie - precisa l’avvcato Spinelli - ha ripetutamente e chiaramente detto per telefono l’esatto indirizzo dell’abitazione, e certo non aveva alcun motivo per dare “indirizzi non corrispondenti all’abitazione” come dice l’Ausl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto per infarto, polemica sui soccorsi: "La risposta dell’Ausl non chiarisce"

