Il Ristò de il Centro di Arese si rinnova | dal 2 luglio vivi una nuova esperienza di gusto!

Il Ristò de Il Centro di Arese si rinnova per offrirti un’esperienza culinaria senza paragoni. Dal 2 luglio 2025, scopri una nuova concezione di gusto e relax in un ambiente raffinato nel cuore dello shopping. Da un self-service a un’elegante formula accogliente, il ristorante diventa il luogo ideale per deliziarti e rigenerarti durante le tue giornate di shopping. Preparati a vivere un’esperienza che unisce gusto, comfort e stile come mai prima d’ora.

Una nuova concezione di gusto e relax nel cuore dello shopping. Da martedì 2 luglio 2025 il ristorante Ristò – firmato Iper La grande i – riapre le sue porte a IL CENTRO di Arese e si presenta al pubblico in una veste completamente rinnovata, passando da un concept self-service a un’elegante e accogliente formula . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

