Ciclismo Empolesi scatenati nel campionato toscano allievi Il titolo a Emanuele Favilli vincitore in solitaria

Il ciclismo empolese si conferma protagonista indiscusso nel campionato toscano allievi, con un trionfo in solitaria di Emanuele Favilli e una presenza significativa nella top ten. Questi successi testimoniano la forza e il talento della nostra cantera, pronta a stupire anche nelle prossime sfide. Una vittoria che non solo celebra il talento di Favilli, ma illumina il futuro brillante di tutto il movimento ciclistico locale.

Un campionato toscano allievi in Garfagnana trionfale per il ciclismo empolese. Nella Top ten infatti ben sette atleti, quattro della Iperfinish con la conquista della maglia di campione toscano da parte di Emanuele Favilli e tre dell’Empolese con il secondo posto di Salvatore Leonetti. Al mattino a Pieve a Fosciana si sono svolti anche i due campionati regionali per gli esordienti e per dovere di cronaca ricordiamo il 2° posto di Gabriele Cavallini dell’Empolese nella gara del primo anno dietro a Diego Della Polla della Coltano. Ma torniamo agli allievi (88 al via) con la splendida vittoria in solitaria di Emanuele Favilli grazie a un allungo nella parte conclusiva che presentava un tratto in salita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Empolesi scatenati nel campionato toscano allievi. Il titolo a Emanuele Favilli vincitore in solitaria

In questa notizia si parla di: toscano - allievi - ciclismo - campionato

28 giugno 2025 - Giocociclismo a Pieve Fosciana in attesa del campionato regionale strada esordienti ed allievi in collaborazione con G.S. Garfagnana e Montecarlo Ciclismo. Vai su Facebook

