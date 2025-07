Centri estivi accessibili economicamente alle famiglie | 610 milioni di euro stanziati ecco come

Con un investimento di 610 milioni di euro, il Governo si impegna a rendere i centri estivi più accessibili e sostenibili per tutte le famiglie italiane. Durante l'interpellanza parlamentare, l'onorevole D’Orso ha evidenziato l’urgenza di adottare misure concrete per facilitare l’iscrizione e ridurre i costi, garantendo un’estate di crescita e divertimento senza barriere. Ma quali sono le strategie key? Scopriamolo insieme.

Nel corso di un'interpellanza parlamentare, l'onorevole D'Orso ha chiesto al Ministro dell'Istruzione e del Merito quali azioni urgenti il Governo intenda adottare per agevolare l'accesso ai centri estivi durante la sospensione scolastica, con particolare riferimento alla disponibilità di posti e ai costi sostenuti dalle famiglie.

