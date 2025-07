Adamant, ipotesi gironi con i derby e le romane.

L’Adamant sta delineando il suo mosaico per la stagione 2025/26, con ipotesi di gironi ricchi di derby e sfide romane che promettono emozioni intense. Andrea Renzi ci aggiorna sulle prime mosse, tra conferme e nuovi acquisti, mentre l’attesa cresce per le ufficialità. In questo scenario in fermento, la società ha già salutato alcuni atleti, segnando l’inizio di un nuovo capitolo all’insegna della passione e della competitività. Scopriamo insieme quali saranno i protagonisti di questa avventura.

Di Andrea Renzi vi raccontiamo da giorni, di Tommaso Bellini dal fine settimana: saranno loro i primi due acquisti dell’ Adamant 202526, in aggiunta alle conferme di Giulio Casagrande, Manuele Solaroli, Ramiro Santiago (contratti in essere fino al 30 giugno 2026), Davide Marchini, Samuel Sackey, Willis Tio e Luigi Dioli (prossimi alle definizioni gli accordi per i loro prolungamenti). In attesa delle ufficialità, ieri la società ha salutato Lorenzo Turini, che fino a una decina di giorni fa sembrava in odore di conferma, ed invece resterà in B2 per ritrovare minutaggio dopo l’infortunio al crociato; anche Riccardo Ballabio saluterà, e non è escluso che i due possano continuare a giocare per gli stessi colori in B Interregionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net