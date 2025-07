Sella Cento nuovi ingressi e mercato caldissimo

Un momento cruciale per il Benedetto, con sella a cento nuovi ingressi e un mercato infuocato che promette di rivoluzionare la squadra e la città. La settimana sarà decisiva, tra incontri strategici e visioni future, per plasmare un progetto ambizioso capace di rilanciare il club e coinvolgere tutto il territorio. Restate con noi: il cambiamento è alle porte e il meglio deve ancora arrivare.

Settimana importante in casa Benedetto, tra mercato e movimenti all'interno della società, in entrata e in uscita, che andranno a ridefinire l'intero organigramma biancorosso. Per giovedì è infatti previsto un incontro tra il presidente Fava e i consiglieri del club, del presente e del futuro: sul tavolo, non solo la squadra e il roster in fase di ristrutturazione generale, ma anche un nuovo progetto che vedrà coinvolta città ed istituzioni, e che avrà come punto di riferimento la Baltur Arena. Cento al centro dunque, con Sella riconfermato come main sponsor ad accompagnare la Benedetto sul campo e nell'obbiettivo di costruire un modello sportivo sostenibile, coinvolgendo imprese, scuola, cultura e turismo.

