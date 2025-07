Ucraina Luhansk al 100% in mano russa

La morsa si stringe attorno a Luhansk, nell'Ucraina orientale, ora sotto il completo controllo delle truppe russe secondo fonti statali di Mosca. Con oltre il 70% delle terre contese in mano russa e il 20% del territorio ucraino sotto il loro dominio, la situazione si fa sempre più complessa e preoccupante. Mentre Kiev mantiene il silenzio, il mondo osserva con apprensione questo rapido avanzamento. La crisi continua a evolversi, lasciando poche speranze di una soluzione immediata.

8.26 Le truppe russe hanno preso il pieno controllo della regione di Luhansk, nell'Ucraina orientale: così alla tv di Stato russa il capo della Repubblica Popolare di Luhansk, Pasechnik. Mosca al momento non conferma e Kiev non commenta. Attualmente le truppe russe controllano circa il 20% del territorio internazionalmente riconosciuto come ucraino e oltre il 70% delle 4 'terre contese', quelle che Mosca rivendica: con Luhansk anche Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

