I grandi eventi al Royal Golf La Bagnaia Andrea Nozzoli trionfa al ’Siena Amateur 2025’

Il suggestivo scenario del Royal Golf La Bagnaia ha fatto da cornice a un weekend ricco di emozioni e competizioni al Siena Amateur 2025. Tra il caldo torrido e l’adrenalina delle gare, protagonisti come Andrea Nozzoli, figli del leggendario Simone, hanno brillato sul green, regalando emozioni e nuovi record. Un weekend indimenticabile che conferma il ruolo del campo come teatro di sfide epiche e di talento emergente. La passione per il golf continua a infiammare gli animi degli appassionati.

L'ultimo fine settimana agonistico del Royal Golf La Bagnaia è stato contrassegnato dalle gare del Siena Amateur 2025. Due gironi di golf connotati dal grande caldo. Sabato 28 giugno Andrea Nozzoli, figlio del compianto Simone, ha vinto con 78 colpi. In prima categoria Guido Bellucci (68) ha preceduto Gianluca Di Domenico (70), in seconda Juuso Tynkkynen (66) ha avuto la meglio su Viorel Ovidiu Bumbuc (68) mentre in terza Andrea Borracchini (58) ha superato di misura Marco Gambini (59). Premi speciali a Lucy King (63), miglior lady, e Remo Vernillo (61), senior. Il giorno seguente Lorenzo Cantelli è tornato alla vittoria completando le 18 buche senesi in 78 colpi.

