Boxe Patron Gualtieri contrariato per il cambio di location | Grande efficienza nonostante la carenza d’impianti

"In una situazione non facile, tra carenza di impianti e approssimazione, la nostra società ha dimostrato grande efficienza e professionalità". Gualtiero Magnani, il presidente della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“, abbandona il suo tradizionale stile morigerato per esprimere biasimo e contrarietà per quanto accaduto alla vigilia della recente riunione di boxe organizzata in città dalla società di via Cattaneo. E’ accaduto che quando il ring era ormai praticamente montato in piazza Garibaldi, luogo indicato dagli uffici di palazzo civico per due serate di noble art sotto le stelle, da piazza 2 giugno è arrivato il contrordine che la manifestazione si sarebbe invece tenuta in piazza Gramsci perché, a motivo della concomitanza di un’altra manifestazione, quel luogo era da considerare come una via di fuga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net