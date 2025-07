Avellino nuova denuncia di Passaro | Intimidito mentre filmavo a Piazza Kennedy

Un episodio inquietante scuote la tranquilla Piazza Kennedy di Avellino: l’avvocato Passaro denuncia di essere stato intimidito mentre filmava, sotto occhi indiscreti e in un clima di tensione crescente. Un episodio che solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sulla sicurezza di chi si impegna per la legalità. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi che richiedono risposte chiare e decisive da parte delle autorità competenti.

AVELLINO – Un presunto atto di intimidazione si è verificato nel pomeriggio di ieri, a Piazza Kennedy, nel centro di Avellino. A denunciarlo è l’avvocato Massimo Passaro, che in una dichiarazione pubblica afferma di essere stato accerchiato da un gruppo di persone mentre stava effettuando riprese. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

