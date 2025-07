Juve per il terzino si guarda ancora a Firenze | servono 25 milioni

Nel calciomercato di casa Juventus, l'attenzione per il ruolo di terzino resta alta, con Firenze ancora in pole position e una cifra di circa 25 milioni che potrebbe fare la differenza. Tra le ultime novità spicca l’interesse per Dodò, conteso anche dal Barcellona. Intanto, l’Inter sonda Leoni dopo Bonny, mentre il Milan sembra aver mollato Xhaka. Ecco tutte le ultime notizie per restare sempre aggiornati sulla sessione estiva.

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime - Alberto Costa potrebbe vedere il suo futuro alla Juventus cambiare dopo la recente prestazione contro la Lazio.

MERCATO GRANATA Alla Reggiana viene accostato da Tmw il terzino sinistro Riccardo Zaia, classe 2001 della Vis Pesaro. Su Zaia c'è anche la Juve Stabia. Un paio di riflessioni: è un Over e quando dalla Vis Pesaro è andato in serie B alla Ternana ha gioc Vai su Facebook

Juve, per il terzino si guarda ancora a Firenze: servono 25 milioni; PER LA FASCIA DESTRA CRESCE L'OPZIONE FORTINI: LA JUVE STABIA APRE; Rientro Cambiaso: il terzino torna in campo per Roma Juve.

Juve, Trevisani: “La formazione di Firenze sembrava fatta per farsi cacciare” - MSN - Intervenuto su Cronache di Spogliatoio il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la pesante sconfitta della Juve contro la Fiorentina L'articolo Juve, Trevisani: “La formazione di Firenze ... Segnala msn.com

Juve, solo un pari a Firenze - Tuttosport - Juve, solo un pari a Firenze Milik sblocca e illude, pareggia Kouame poi un super Perin para il rigore a Jovic e nel finale salva in tuffo sulla parabola di Amrabat. tuttosport.com scrive