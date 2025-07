Disagi per andare al mare sul Gargano | non basta la promessa della riapertura del viadotto San Francesco

Il sogno di una giornata al mare sul Gargano si complica ancora: non basta la promessa di riapertura del viadotto San Francesco. L'Anas sembra aver deluso le aspettative, non rispettando gli impegni assunti con la consigliera regionale Rosa Barone, che solo poche settimane fa aveva annunciato un cronoprogramma rassicurante. La situazione rimane incerta, lasciando i visitatori e gli abitanti in attesa di risposte concrete e di una soluzione definitiva.

L'Anas non avrebbe rispettato gli impegni assunti con la consigliera regionale del M5S Rosa Barone, che non più tardi di tre settimane fa, all'esito dell'incontro con i vertici della azienda, aveva comunicato il cronoprogramma dei lavori sulla strada statale 693 dei laghi di Lesina e Varano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

[GARGANO] Buongiorno da Baia delle Zagare (FG). Sempre indecisa questa Puglia, non è capace di scegliere o mare o montagna, e questi sono i risultati. Che disagio.

