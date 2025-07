GhiviBorgo si riparte puntando sulle conferme e la linea ’green’

Ghiviborgo si riparte con entusiasmo, puntando sulla conferma della linea verde e sul rafforzamento della squadra. Staff tecnico al lavoro e organico quasi pronto, anche se i dettagli sui nuovi arrivi rimangono ancora top secret. La societĂ sceglie una strategia giovane e ambiziosa sotto la guida del neo allenatore Corrado Ingenito, determinato a ripetere o avvicinarsi ai risultati della passata stagione. Nel frattempo si registrano...

Staff tecnico al lavoro e organico quasi pronto in casa GhiviBorgo, anche se niente ancora trapela sui nuovi arrivi che andranno a comporre la rosa a disposizione del neo allenatore Corrado Ingenito, tecnico molto giovane come "verde" è la linea intrapresa dalla societĂ , che tende a costruire un gruppo di ragazzi giovani e motivati, per cercare di ripetere, o almeno di andare vicino ai risultati dell’ultima stagione. Nel frattempo si registrano le prime conferme ufficiali, due innanzitutto: Tommaso Signorini, regista classe 2004, per il terzo anno consecutivo da Cecina in Media Valle del Serchio, per confermare quanto di buono ha giĂ fatto vedere finora, Filippo Fischer, trequartista classe 2005, dopo un primo campionato di serie D con i Colchoneros caratterizzato da un avvio complicato, in quanto reduce da un serio infortunio: poi è stato un crescendo, con un girone di ritorno ad alto livello, che lo proietta verso un’annata importante, viste le qualitĂ del ragazzo, destinato a crescere ed a fare molta strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it