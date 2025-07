Perché stavolta il team Venturini-Michele non ha funzionato

Perché questa volta il team Venturini Michele non ha funzionato? È un momento delicato per Valentino, soprattutto dopo l’uscita di Alessandro Michele, che ha lasciato un’impronta indelebile sulla maison. La recente assenza di Jacopo Venturini, CEO di Valentino, solleva interrogativi e preoccupazioni, anche se si rispettano i suoi spazi. Recandomi a Parigi, in occasione della presentazione della prima collezione couture firmata dal nuovo direttore creativo, speriamo in un nuovo inizio e in un rinnovato successo.

L'ultima volta che ho incontrato Jacopo Venturini, ceo di Valentino prossimo all'uscita dopo che l'operazione- Alessandro Michele ha portato a un crollo dei fatturati ma ufficialmente in congedo per malattia e, pur volendo rispettare la sua privacy, non è la prima volta che questo avviene e speriamo in bene, era la fine di gennaio e la maison presentava la prima collezione couture firmata dal nuovo direttore creativo a Parigi. Recandomi all'incontro post-sfilata con il designer ai piani superiori del vecchio Palais Brogniart, sede dell'antica Borsa, incrociai la venditrice di un'area geografica storicamente molto ricettiva con le collezioni Valentino, non dirò quale perché in azienda il clima risulta molto teso, che si confessò molto preoccupata perché "almeno il trenta per cento delle clienti" aveva preferito declinare l'invito, nel timore di dover fare acquisti.

