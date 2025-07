Manchester City Al Hilal 3-4 dts Inzaghi si prende la sua rivincita su Guardiola e vola ai quarti! Avrebbe beccato l’Inter se i nerazzurri avessero vinto col Fluminense

In una sfida mozzafiato al Mondiale per Club, l'Al Hilal di Inzaghi sorprende il Manchester City di Guardiola, vincendo 4-3 ai supplementari e conquistando i quarti di finale. Un risultato che non solo premia la strategia italiana, ma anche rappresenta una rivincita emozionante per Inzaghi contro il suo ex collega. Se l’Inter avesse battuto il Fluminense, questa storia avrebbe potuto avere un’altra svolta: scopriamo come si è conclusa questa incredibile notte di calcio.

Manchester City Al Hilal 3-4 d.t.s, Inzaghi si prende la sua rivincita su Guardiola e vola ai quarti del Mondiale per Club. Colpo di scena al Mondiale per Club: il match tra Manchester City e Al Hilal si è concluso con una sorprendente eliminazione degli inglesi. La squadra di Pep Guardiola è stata sconfitta per 4-3 ai tempi supplementari dalla formazione saudita allenata da Simone Inzaghi, tecnico italiano ex Lazio e Inter. Proprio l’ Inter, qualora avesse battuto il Fluminense, si sarebbe ritrovata ai quarti l’Al Hilal, andando a sfidare il proprio ex allenatore. Manchester City Al Hilal 3-4 d. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Manchester City Al Hilal 3-4 d.t.s, Inzaghi si prende la sua rivincita su Guardiola e vola ai quarti! Avrebbe beccato l’Inter se i nerazzurri avessero vinto col Fluminense

In questa notizia si parla di: hilal - manchestercity - inzaghi - prende

È TUTTO VERO! SIMONE INZAGHI BATTE PEP GUARDIOLA Manchester City - Al Hilal 3-4 Impatto devastante dell'ex allenatore dell'Inter che si è presentato al Mondiale per Club e ha deciso di dominare la scena: ha portato l'Al Hilal ai quarti di finale! Vai su Facebook

Che colpo di Inzaghi! L'Al Hilal stende il City 4-3 ai supplementari e vola ai quarti; L'Al Hilal di Inzaghi ai quarti: batutto 4-3 il Manchester City; Pazzesca impresa di Simone Inzaghi: l'Al Hilal elimina il Manchester City!.

Che colpo di Inzaghi! L'Al Hilal stende il City 4-3 ai supplementari e vola ai quarti - Ora la squadra di Riad affronterà il Fluminense che ha fatto fuori l'Inter ... Da gazzetta.it

L'Al Hilal di Inzaghi ai quarti: batutto 4-3 il Manchester City - 3 ai supplementari contro il Manchester City nel Mondiale per club, rivivendo le emozioni della Champions con l'Inter. Secondo corriere.it