Vamos Grifo al via gli abbonamenti L’appello di Faroni | Venite tutti al Curi

Ciao amici, Javier Faroni fa il suo appello ai tifosi del Perugia! Con la nuova maglia e il cuore pieno di entusiasmo, invita tutti a sostenere il Grifo sottoscrivendo l’abbonamento presso Curi. Central Energy ci dà una mano, ma è il vostro supporto che fa la differenza. Preparatevi a vivere un’altra grande stagione insieme: Forza Grifo!

"Ciao amici, con la nostra nuova maglia per la prossima stagione, voglio invitarvi al Curi. Voglio che andiate a sottoscrivere l’abbonamento. Central Energy vi sta dando una mano. Ci vediamo. Forza Grifo!". Aspettando di ascoltarlo in italiano, o magari in perugino, il presidente del Perugia Javier Faroni ha lanciato un appello ai tifosi del Grifo. L’ha fatto in un video che lo vede con la maglia biancorossa indosso, in concomitanza con la presentazione della nuova campagna abbonamenti, avvenuta ieri, nella sala stampa dello stadio Renato Curi, alla presenza del dg Hernan Borras, dello sponsor Claudio Antonini di Central Energy e del responsabile marketing Valentino Fronduti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Vamos Grifo", al via gli abbonamenti. L’appello di Faroni: "Venite tutti al Curi"

In questa notizia si parla di: grifo - curi - abbonamenti - appello

Grifo, storia d’amore lunga 120 anni. Festa al Curi tra emozioni e ricordi - Un’epopea di passione, emozioni e ricordi che dura da 120 anni: al Curi, lo stadio del cuore biancorosso, si è celebrata una festa indimenticabile.

Atleti, dirigenti, bambini e membri della Curia hanno percorso insieme in pellegrinaggio la "pista" che conduce alla Basilica di San Pietro, portando la Croce degli Atleti che dal 2012 accompagna sportivi cristiani nelle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali ed estiv Vai su Facebook

Vamos Grifo, al via gli abbonamenti. L’appello di Faroni: Venite tutti al Curi; Prezzi abbonamento al Curi, mercato e il video-appello del presidente Faroni; Prezzi abbonamento al Curi, mercato e il video - appello del presidente Faroni.

"Vamos Grifo", al via gli abbonamenti. L’appello di Faroni: "Venite tutti al Curi" - A differenza degli anni passati non c’è ridotto donne e over. Si legge su sport.quotidiano.net

"Vamos Grifo", una campagna abbonamenti all'insegna della riscossa - Lo slogan della campagna abbonamenti 2025/26 non vuole altro che simboleggiare ... Come scrive perugiatoday.it