Podismo Al giro della Pietra un trio di debuttanti sul podio. Nezha Bidouane ‘guest starter’.

Arrivi al campo d’atletica Fornaciari di Castelnovo Monti per il via della 19ª edizione del Giro della Pietra e chi ti trovi come starter d’eccezione? Nezha Bidouane, marocchina, ex bi-campionessa del mondo dei 400 ostacoli, oggi 55enne, che ha accettato di dare il via alla gara, visitando l’impianto di Castelnovo. Ma se questa è una vera e propria curiosità, la Bidouane (foto) era a Toano per un gemellaggio col Marocco, per lo sport di casa nostra di positivo c’è anche la larga partecipazione a questa gara organizzata dall’ Atletica Castelnovo Monti di Nino Teggi e Maria Azzolini. Ben 325 gli arrivati per una prova sicuramente molto impegnativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it