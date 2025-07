Lunano non si ferma più preso Battistoni

Il Lunano non si ferma e continua a rafforzarsi con colpi di scena emozionanti. Dopo aver preso Battistoni, il team annuncia un altro colpo importante: un giovane difensore del 2007, cresciuto tra San Marino e Montegrimano, che promette di portare energia e talento in campo. La società lo descrive come un gigante dal fisico imponente e dalla cattiveria agonistica, pronto a lasciare il segno. Ecco cosa ci riserva questa promettente stagione...

Altri colpi del Lunano: in arrivo Enea Battistoni, difensore classe 2007 che dopo una parentesi al Montegrimano ha avuto un importante percorso nelle giovanili di San Marino. Si tratta di un under che come lo descrive la società : "Dal fisico imponente, forza e cattiveria agonistica fanno sembrare l’età per Enea veramente soltanto un numero. Un rinforzo importante e di grande prospettiva, non solo per il pacchetto under della prossima stagione, ma per tutta la nostra difesa in senso ampio". L’altro giocatore che salirà alla corte del presidente Galletti è Italo Alberto Marta, esterno classe 2006, cresciuto nelle giovanili K-Sport e instancabile motorino sulla fascia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net