La Fermana naviga a vista, ma in acque sempre agitate.

Sono giorni di attesa in casa Fermana Fc perché proprio nel breve volgere di poco tempo dovrebbe arrivare l'attesa sentenza in merito all'omologa per la ristrutturazione debito gialloblù che si aggira intorno ai quattro milioni di euro. Un passaggio fondamentale, lo ripetiamo da molto tempo, senza il quale parlare di futuro per la società diventa molto complicato. Una sentenza che, stando ai rumors degli ultimi giorni, sarebbe attesa entro lunedì prossimo. Una settimana nella quale attendere dunque ma anche muoversi sotto traccia per cercare di organizzare qualcosa in vista del futuro. La famiglia Simoni ha nelle sue intenzioni quella di non mollare affatto la presa e cercare di andare avanti, puntando all' iscrizione al campionato di Eccellenza.