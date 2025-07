Classifica film al botteghino 23 giugno – 29 giugno

Se siete appassionati di cinema e volete scoprire quali film hanno conquistato il botteghino italiano dal 23 al 29 giugno, questa classifica fa per voi. Dai grandi successi hollywoodiani alle nuove uscite italiane, ecco i titoli che hanno attirato il pubblico nei cinema del nostro paese in questa settimana. Scopriamoli insieme, perché il meglio del cinema è sempre a portata di mano!

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 23 giugno al 29 giugno. 1 F1 – Il Film. Regia: Joseph Kosinski Cast: Samson Kayo, Deborah Hurm, Avis-Marie Barnes, Rachel Walters Sportivo, Stati Uniti 2025, 156 min. 2 Dragon Trainer. Regia: Dean DeBlois Cast: Julian Dennison, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Gerard Butler Azione, Avventura, Commedia, Stati Uniti, Gran Bretagna 2025, 125 min. 3 Elio. Regia: Adrian Molina Cast: America Ferrera, Yonas Kibreab, Jameela Jamil, Brad Garrett Animazione, Stati Uniti 2025, 99 min. 4 28 Anni Dopo. Regia: Danny Boyle Cast: Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer, Cillian Murphy Commedia, Gran Bretagna, Stati Uniti 2025, 115 min.

