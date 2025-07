Wimbledon day 01 | Che spettacolo Fognini!

Wimbledon Day 01 emoziona con sorprese e grandi performance: il talento di Fognini, al suo miglior tennis su erba a 38 anni, ha incantato il Centre Court per ore prima di cedere a Alcaraz. Mentre Berrettini si arrende, Paolini, Bellucci e Darderi volano avanti, e tra le delusioni Medvedev, Rune e Tsitsipas. Non perdetevi la prima puntata di TennisMania alle 8:15, per vivere ogni dettaglio di questa spettacolare giornata.

A 38 anni, Fabio gioca il suo miglior tennis su erba. Per 4 ore fa impazzire il centre court, prima dì arrendersi ad Alcaraz. Esce di scena al quinto anche Berrettini. Avanzano Paolini, Bellucci e Darderi. Cadono Medvedev, Rune e Tsitsipas. Vi aspettiamo alle ore 8:15 in diretta a TennisMania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon day 01: Che spettacolo Fognini!

Wimbledon in esclusiva su Sky Sport fino al 2030. Dal 30 giugno torna lo spettacolo dello slam londinese

