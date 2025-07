Casa per il Volley Modena Le ragazze al PalaMadiba

casa per il volley Modena. Dopo settimane di polemiche, trattative e idee contrastanti, le ragazze trovano finalmente una nuova casa al PalaMadiba, un impianto che, pur essendo più recente, si rivela perfetto per soddisfare le esigenze della squadra. Un passo importante per il club, che ora può concentrarsi sulla stagione con rinnovato entusiasmo e fiducia nel futuro.

Dopo settimane di polemiche accese, trattative complicate, e idee più o meno realizzabile, il Volley Modena sembra aver trovato casa: non il PalaPanini dove oggettivamente sembra non ci siano gli spazi, non il PalaMolza, dove alla fine sembra aver vinto la resistenza della pallamano, ma il PalaMadiba, l’ultimo arrivato in ordine di tempi tra gli impianti "medio-grandi" in città, dove però c’erano già più o meno realizzabili i "desiderata" di Mirco Muzzioli e dei suoi. "Ho trovato in Franco Culcasi, gestore dell’impianto, una grande disponibilità, - conferma il Presidente del Volley Modena, - ed una grande sensibilità sul nostro problema: le problematiche che ci frenavano (magazzini per taraflex e videocheck, ndr) sono superabili con alcuni interventi per i quali il Comune, con altrettanta sensibilità, si è dichiarati disponibile, per cui nella domanda d’iscrizione al campionato indicheremo come campo di gioco il PalaMadiba, poi per il futuro vedremo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa per il Volley Modena. Le ragazze al PalaMadiba

In questa notizia si parla di: casa - volley - modena - palamadiba

Playoff Serie C, il Volley Napoli cede in casa all’Elisa Volley: testa al ritorno in trasferta - Il Volley Napoli affronta una sfida impegnativa nei playoff di Serie C, cedendo per 3-0 in casa contro l’Elisa Volley Pomigliano.

Il #Volley #Modena va al #PalaMadiba: sarà la sua “casa” in #SerieA2 - #Pallavolo #femminile Vai su X

#news @volley_modena_asd #PalaMadiba Volley Modena ASD NEWS. Sarà il PalaMadiba la nuova casa del Volley Modena per la serie A2 MODENA. Come anticipato dopo la riunione con l’amministrazione comunale tenutasi nei giorni scorsi, l’inizio della Vai su Facebook

Casa per il Volley Modena. Le ragazze al PalaMadiba; Il Volley Modena va al PalaMadiba: sarà la sua “casa” in Serie A2; VOLLEY MODENA, COLPO DI SCENA: SI GIOCHERA’ AL “PALAMADIBA”.

Casa per il Volley Modena. Le ragazze al PalaMadiba - Le gialloblù disputeranno la serie A2 nell’impianto di via Canaletto Sud. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Il Volley Modena va al PalaMadiba: sarà la sua “casa” in Serie A2 - Si chiude con una sorpresa o quasi la ricerca di una casa per il Volley Modena in vista del prossimo campionato di Serie A2 femminile di pallavolo. msn.com scrive