Lucia presenta Ammuccamu | il nuovo singolo estivo che profuma di Sicilia

Lucia torna protagonista della scena musicale con il suo nuovo singolo estivo, “Ammuccamu”, un inno che cattura l’essenza della Sicilia tra ritmo coinvolgente e tradizione autentica. Un brano pensato per accendere le serate e far ballare tutti, simbolo di un’estate che profuma di mare e radici profonde. Durante il podcast Unplugged Playlist, Lucia ha condiviso il suo amore per le sue origini e il significato dietro questa canzone. La Sicilia si rivela ancora una volta fonte di ispirazione e passione.

Un sound fresco, ballabile e dal cuore siciliano: Lucia torna a far parlare di sé con "Ammuccamu", il suo nuovo singolo pensato per accendere l'estate 2025. L'artista, ospite del podcast Unplugged Playlist condotto da Sofia Riccaboni, ha raccontato la nascita della canzone e il forte legame con le sue origini. "Ammuccamu" è un brano che affonda le radici nella tradizione siciliana, a partire dal titolo – parola tipica del dialetto – fino ad arrivare alla scelta di sonorità e strumenti capaci di evocare immagini, profumi e suggestioni dell'isola. "Mi sono ispirata a Catania e alla musica della mia terra per creare una canzone estiva, allegra e che facesse ballare", racconta Lucia.

