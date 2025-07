Tennistavolo stagione da incorniciare per l’apuania che centra il salto di categoria chiudendo al primo posto Betti Ruocco Bellari Gervastri e Bellatalla artefici della promozione in Serie C2

La stagione della Apuania Tennistavolo si conclude con un risultato straordinario: la promozione in serie C2, conquistata grazie a un cammino impeccabile e a protagonisti come Betti, Ruocco, Bellari, Gervastri e Bellatalla. Un traguardo che consacra il loro talento e determinazione, segnando un nuovo capitolo di successi per la formazione apuana. La squadra ha dimostrato che con impegno e passione, ogni obiettivo diventa raggiungibile...

Un campionato da protagonista e alla fine una promozione ottenuta con un ruolino di marcia trionfale. E’ la stagione della formazione della Apuania Tennistavolo che ha partecipato al campionato regionale di D1. Inseriti nel girone A (quattro i gironi toscani in cui è stata suddivisa la categoria), i carraresi hanno chiuso al primo posto conquistando la promozione diretta nella C2, a pari punti (26) con i pisani dei Pulcini Cascina A (che sono andati ai playoff), ma con il vantaggio negli scontri diretti (l’Apuania si è imposta 1-5 a Cascina ma ha perso 4-5 tra le mura amiche). Dietro di loro le due formazioni hanno fatto il vuoto perché la terza classificata è il Lucca con 20 punti; seguono Forte dei Marmi e Volterra con 12 punti; Pulcini Cascina B con 8 punti; Livorno con 6 punti e Pisa con 2 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennistavolo, stagione da incorniciare per l’apuania che centra il salto di categoria chiudendo al primo posto. Betti, Ruocco, Bellari, Gervastri e Bellatalla artefici della promozione in Serie C2

In questa notizia si parla di: apuania - tennistavolo - stagione - categoria

Apuania Tennistavolo: eliminazione a sorpresa nei playoff, addio all'ottavo scudetto - L'Apuania Tennistavolo ha dominato la regular season di A1, ma è stata eliminata sorprendentemente al primo turno dei playoff, interrompendo la corsa all’ottavo scudetto.

Tennistavolo, stagione da incorniciare per l’apuania che centra il salto di categoria chiudendo al primo posto. Betti, Ruocco, Bellari, Gervastri e Bellatalla artefici della promozione in Serie C2; Tennistavolo E’ tempo di bilanci per l’Apuania: Ringraziamo chi ha condiviso il nostro sogno; Circolo Prato 2010 . C’è la sfida ai campioni.

Tennistavolo E’ tempo di bilanci per l’Apuania: "Ringraziamo chi ha condiviso il nostro sogno" - A stagione conclusa è il momento dei ringraziamenti per la Apuania Tennistavolo, ma anche di elogio per chi ha ... Segnala lanazione.it

Apuania Tennistavolo: promozione in B1 dopo una stagione imbattuta - MSN - E’ stato un salto di categoria un po’ a sorpresa quello che è arrivato in casa della società Apuania Tennistavolo, dove la squadra che ha giocato nel campionato nazionale di B2, girone D, ha ... Secondo msn.com