Irap in scadenza chi è esonerato dal pagamento dell’Imposta regionale

L’Irap, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, continua a essere un tema di grande interesse per imprese e professionisti. Recenti modifiche fiscali hanno introdotto esenzioni per alcune categorie, come i contribuenti minori, liberi professionisti e ditte individuali. Tuttavia, per la maggior parte dei soggetti, l’obbligo di pagamento rimane, con aliquote variabili in base allo scaglione produttivo. Scopriamo insieme come funzionano queste novità e chi può beneficiare delle esenzioni.

La riforma fiscale ha apportato alcune modifiche all’Irap. Sono esonerati dal pagamento di questa imposta i contribuenti minori, i liberi professionisti e le ditte individuali. Con la sola esclusione di questi soggetti, gli altri contribuenti sono tenuti a continuare a versare questo obolo. Devono essere utilizzate le aliquote in base allo scaglione produttivo di appartenenza. Come funziona l’Irap. Acronimo di Imposta Regionale sulle Attività Produttive, l’ Irap è stata istituita con il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Dopo la sua entrata in vigore è stata modificata più volte. Volendo sintetizzare al massimo, l’Irap deve essere applicata al valore della produzione netta delle imprese: con questa locuzione ci si riferisce al valore aggiunto che viene prodotto da una determinata azienda utilizzando una serie di fattori produttivi, dai quali devono essere sottratti i costi di produzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Irap in scadenza, chi è esonerato dal pagamento dell’Imposta regionale

