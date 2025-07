Addio a Michele il biker morto in un tragico incidente | Diceva sempre che bastava poco per essere felici'

Con dolore nel cuore, la comunità di Capitanata piange Michele Ciro D'Angelo, il biker che amava la vita e trovava felicità nelle cose semplici. La sua scomparsa dopo il tragico incidente sulla strada tra San Severo e San Paolo di Civitate lascia un vuoto incolmabile. Michele ci insegnava che, a volte, bastano pochi attimi per cambiare tutto, e ora il suo sorriso rimarrà vivo nei ricordi di chi lo ha conosciuto.

