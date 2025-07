yuasa battery premiati gli abbonati fedeli

Yuasa Battery premia la fedeltà dei suoi abbonati! I vecchi clienti di Grottazzolina avranno fino al 10 luglio la possibilità di riconfermare il loro posto al PalaSavelli, riservandosi così un’anteprima esclusiva. Dal 11 al 25 luglio, potranno anche decidere di cambiare sede, mentre la vendita libera partirà il 26 luglio, in occasione del weekend finale. Non perdere questa opportunità unica di restare vicino alla tua passione!

Giorni di prelazione importanti per i vecchi abbonati in casa Yuasa Battery Grottazzolina che avranno tempo fino al prossimo 10 luglio per assicurarsi nuovamente il proprio posto, quello dello scorso anno, al PalaSavelli. Dal giorno successivo fino al 25 luglio la possibilità di prelazione per i vecchi abbonati che invece decideranno di cambiare posto mentre la vendita libera sarà attiva dal 26 luglio proprio in occasione del weekend finale della Beach Academy della M&G Scuola Pallavolo. In questo caso gli abbonamenti potranno essere fatti direttamente in spiaggia al Doppiozero, proprio nella due giorni che conclude le cinque settimane di festa per i 250 ragazzi che hanno deciso di partecipare alla diciottesima edizione della beach academy organizzata dalla M&G in collaborazione con le altre relata pallavolistiche del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it