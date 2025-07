Juve esame Real | Tudor vuole la svolta

Juve e Real Madrid si sfidano a Miami in un ottavo di finale che promette spettacolo e tensione. Igor Tudor, in cerca di una svolta difensiva, si trova di fronte a una scelta cruciale, mentre Xabi Alonso schiera senza esitazioni Huijsen, ex talento della Juve. Tra strategie sbagliate e scelte di mercato discutibili, il calcio sorprende ancora: quasi un colpo di scena in attesa di scoprire quale squadra avanzerà nel torneo mondiale.

Mentre Igor Tudor si arrovella per trovare una difesa all’altezza da opporre oggi al Real, Xabi Alonso schiera senza tentennamenti Huijsen al centro della sua retroguardia, un talento cresciuto alla Juve e venduto nel pieno della rivoluzione Giuntoli: poi rinnegata. Stranezze del calcio, ma anche evidenti e corposi errori di strategia. Al Mondiale per Club, la Signora incrocia agli ottavi (ore 21 a Miami) una delle squadre più temibili. Quasi quanto il City che l’ha sommersa di gol nell’ultimo incontro del girone. I Blancos sembrano essersi ripresi in coda a questa stagione non esaltante. E sono pronti a lanciare Mbappé in una competizione che vede l’appetito ingigantirsi a suon di prodezze, con le firme di Vinicius, Bellingham, Valverde e altre stelle assortite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, esame Real: Tudor vuole la svolta

Huijsen Real Madrid, l’ex Juve si avvicina sempre di più ai blancos: superata anche questa fase di trattativa! Ultimissimi aggiornamenti - Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, si avvicina sempre di più al Real Madrid. Le ultime trattative sono andate a buon fine e il giocatore è vicino a diventare un nuovo membro della squadra blancos.

