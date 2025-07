Andrea Costa nuova alba La B Nazionale è salva | Ci sono offerte societarie

Dopo un giugno ricco di attese, Andrea Costa si prepara a tornare in campo, confermando la propria partecipazione alla prossima stagione di Serie B Nazionale. La società ha ufficializzato l’iscrizione e sta lavorando al passaggio di proprietà , un passo fondamentale per il futuro del club. Con questa rinascita, Andrea Costa si posiziona nuovamente tra le protagoniste del panorama sportivo, pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi e passione.

L’ Andrea Costa sarà al via della prossima stagione sportiva. L’ufficialità , a chiusura di un mese di giugno quanto mai carico di attese, è arrivato ieri pomeriggio dalla stessa società , pronta a compiere nell’immediato i passi più imminenti per iscriversi al campionato per poi procedere con il passaggio di proprietà , per il quale servirà ancora un po’ di tempo. L’iscrizione alla prossima B Nazionale (condizione necessaria anche per il proseguimento delle trattative di acquisizione del club) sarà perfezionata con il pagamento della prima rata federale entro il 7 luglio, data alla quale la società arriva dopo essersi adoperata negli ultimi giorni alla sistemazione di un nodo non certo semplice come la risoluzione dei lodi dei propri tesserati, mentre contemporaneamente il già citato gruppo di imprenditori, facente capo a Christian Pavani, non faceva marcia indietro e confermava il proprio interesse verso il club biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net