Una tragedia che ha sconvolto una famiglia e l’intera comunità: la giovane Gaia, una ragazza di 23 anni, ha perso la vita a seguito di complicazioni dopo un intervento dentistico a Perugia. La famiglia chiede giustizia, determinata a capire come sia potuto accadere e a fare luce su eventuali responsabilità. La loro sofferenza si intreccia con altre perdite dolorose: il padre ha già perso moglie e figlio, e ora cerca verità e giustizia per Gaia.

Il decesso della 23enne è avvenuto a Perugia nel settembre 2024, indagati per omicidio colposo tre sanitari. "Mia figlia era sana, chi ha sbagliato paghi", continua il genitore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morta dopo anestesia dal dentista, il padre: "Ho perso Gaia dopo mia moglie, voglio giustizia"

