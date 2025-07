I politici lombardi battono la squadra dei sindaci a Lazzate

In un palpitante incontro al Centro sportivo Gianni Brera di Lazzate, i politici lombardi conquistano la vittoria contro la squadra dei sindaci, con un risultato di 3-1. Questa emozionante partita, inserita nella tradizionale Festa dello Sport, ha visto protagonisti leader e amministratori della regione, tra cui il presidente del Consiglio regionale Federico Romani. Un evento che dimostra come lo sport unisca e rafforzi i legami tra le diverse realtà lombarde, lasciando il pubblico entusiasta per la…

Polisportiva Politici Lombardi batte Sindaci di Lombardia per 3-1: la gara si è disputata al Centro sportivo Gianni Brera di Lazzate, promossa nell’ambito della tradizionale Festa dello Sport dalle societĂ calcistiche “gemelle” Ardor Lazzate e Accademia Lazzate. A capitanare la squadra dei politici lombardi, in campo con la maglia azzurra della Nazionale, il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, autore del gol che ha sbloccato la partita: a cercare di contenere le sue giocate è stato Andrea Monti, sindaco di Lazzate e capitano della squadra dei sindaci, scesa in campo con la maglia biancoverde della Dinamo Groane: tra gli undici schierati, diversi rappresentanti dell’istituzione regionale da una parte e numerosi sindaci e assessori in particolare dei Comuni di Como e Monza e Brianza dall’altra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I politici lombardi battono la squadra dei sindaci a Lazzate

In questa notizia si parla di: lazzate - politici - lombardi - squadra

Lazzate, sfida a calcio tra politici lombardi e sindaci, in vista un evento a sostegno di Insieme per Fily - Un emozionante derby tra politici lombardi e sindaci infiamma Lazzate, unendo sport e solidarietĂ in nome di "Insieme per Fily".

I politici lombardi battono la squadra dei sindaci a Lazzate; Lazzate, sfida a calcio tra politici lombardi e sindaci, in vista un evento a sostegno di Insieme per Fily; Salvini a Lazzate: Dove c'è la Lega non ci saranno clandestini - LE FOTO.

I politici lombardi battono la squadra dei sindaci a Lazzate - 1: la gara si è disputata al Centro sportivo Gianni Brera ... Scrive ilgiorno.it

Lazzate, sfida a calcio tra politici lombardi e sindaci, in vista un evento a sostegno di Insieme per Fily - Sfida a calcio a Lazzate tra politici regionali e sindaci A capitanare la squadra dei politici lombardi, in campo con la maglia azzurra della Nazionale italiana, il Presidente del Consiglio regionale ... Segnala ilnotiziario.net