Gli tolgo i sussidi e lo rimando in Sudafrica | cosa c’è dietro il nuovo attacco di Donald Trump a Elon Musk

Il nuovo attacco di Donald Trump a Elon Musk scuote il mondo dell’economia e della tecnologia. Con un tono deciso, il presidente degli Stati Uniti ha suggerito di rivedere i sussidi concessi a Tesla, puntando il dito contro l’imprenditore e la sua appartenenza sudafricana. Ma cosa si cela davvero dietro questa mossa? Scopriamo insieme le implicazioni di questa contesa tra due protagonisti che continuano a plasmare il futuro.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito al suo dipartimento per l’efficienza energetica di valutare la possibilità di tagliare i sussidi ricevuti dalle aziende del Ceo di Tesla, Elon Musk. Per far risparmiare denaro al governo federale. «Elon potrebbe ricevere più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia, di gran lunga, e senza sussidi, Elon dovrebbe probabilmente chiudere i battenti e tornare a casa in Sudafrica», ha dichiarato Trump su TruthSocial. E ancora: «Basta con lanci di razzi, satelliti o produzione di auto elettriche, e il nostro Paese risparmierebbe una FORTUNA. 🔗 Leggi su Open.online